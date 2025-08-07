Астролог назвав знаки Зодіаку, які не можуть схуднути, як не намагаються

Гороскоп / © Credits

Зміст Телець Рак Риби

І якщо одні можуть їсти будь-що і скільки завгодно, але при цьому не товстіти, то іншим достатньо подивитися на калорійну страву, щоб набрати зайву вагу. Астролог Людмила Булгакова назвала знаки Зодіаку. Які не можуть схуднути, як не намагаються.

Телець

Тельці дуже люблять смачно поїсти, при цьому їжу собі вибирають максимально калорійну. Якби вони при цьому охоче займалися спортом, то за фігуру можна було б не побоюватися, але представники знаку після їди вважають за краще поспати, не дивно, що схуднути їм не вдається.

Рак

Раки схильні «заїдати» стреси, в яких вони — через вразливість і недовірливість своєї натури — браку не відчувають. В результаті, зайві кілограми накопичуються дуже швидко, а ось йдуть надто повільно, а то й зовсім не йдуть, що не може не засмучувати представників знаку.

Риби

Риби схильні до безконтрольного прийому їжі: вони можуть їсти завжди і скрізь, іноді зовсім не помічаючи того, що спустошують холодильник. Особливо багато калорій вони поглинають, сидячи перед телевізором — особливо якщо в цей час йде їхній улюблений серіал, а також прогулянки соцмережами в інтернеті.

