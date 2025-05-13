Астрологиня назвала знаки зодіаку, які не можуть вчасно зупинитись

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Зміст Телець Діва Стрілець

Далеко не всім воно притаманне, хоч би якої життєвої сфери — чи якого б заняття — це не стосувалося, що дуже часто призводить до неприємних наслідків. Астрологиня Людмила Булгакова назвала знаки зодіаку, які не вміють вчасно зупинитися.

Телець

Тельці люблять задоволення, і їжа у списку того, що його приносить, займає одне з перших місць. За столом представники знака їдять багато і із задоволенням, і зупинити їх може лише порожня тарілка, інші обмеження проти цих любителів смачненького не працюють.

Діва

Діва — один із найжадібніших знаків зодіаку, який не бачить кордонів, коли йдеться про матеріальні цінності та фінанси. Зупинити його, коли він увійшов у смак, можливим не видається — так, якщо ви, підете з ним до чужого саду красти яблука, то не вийдете до світанку.

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Стрілець

Стрільці — неперевершені скандалісти, яких у цьому мистецтві ніхто не зможе перевершити. Вступивши з кимось у словесне протиборство, вони, образно кажучи, спілкуються "по спіралі". Виходячи на новий і новий виток, вони просто не знають, як їм зупинитися і завершити конфлікт.

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