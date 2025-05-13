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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Астрологія
Кількість переглядів
171
Час на прочитання
2 хв

Астрологиня назвала знаки зодіаку, які не можуть вчасно зупинитись

Почуття міри — на думку психологів — вважається найрідкіснішим серед усіх властивих людині почуттів.

Автор публікації
Фото автора: Міла Корольова Міла Корольова
Гороскоп

Гороскоп / © Credits

Далеко не всім воно притаманне, хоч би якої життєвої сфери — чи якого б заняття — це не стосувалося, що дуже часто призводить до неприємних наслідків. Астрологиня Людмила Булгакова назвала знаки зодіаку, які не вміють вчасно зупинитися.

Телець

Тельці люблять задоволення, і їжа у списку того, що його приносить, займає одне з перших місць. За столом представники знака їдять багато і із задоволенням, і зупинити їх може лише порожня тарілка, інші обмеження проти цих любителів смачненького не працюють.

Діва

Діва — один із найжадібніших знаків зодіаку, який не бачить кордонів, коли йдеться про матеріальні цінності та фінанси. Зупинити його, коли він увійшов у смак, можливим не видається — так, якщо ви, підете з ним до чужого саду красти яблука, то не вийдете до світанку.

Стрілець

Стрільці — неперевершені скандалісти, яких у цьому мистецтві ніхто не зможе перевершити. Вступивши з кимось у словесне протиборство, вони, образно кажучи, спілкуються "по спіралі". Виходячи на новий і новий виток, вони просто не знають, як їм зупинитися і завершити конфлікт.

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Дата публікації
Кількість переглядів
171
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