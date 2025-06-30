Астрологиня назвала знаки зодіаку, які не можуть відмовитися від шкідливих продуктів

Гороскоп / © Credits

Реклама

Зміст Рак Стрілець Телець

І справа не лише у зовнішньому вигляді, яким у такому разі задоволені не всі, а й у самопочутті — додаткові кілограми можуть викликати проблеми зі здоров'ям. Але їх можна уникнути, відмовившись від їжі, яка не приносять організму нічого, крім шкоди. Астрологиня Людмила Булгакова назвала знаки зодіаку, які не можуть відмовитись від шкідливих продуктів.

Рак

Раки — чудові кулінари, особливо в тому, що стосується випічки: пиріжки та булочки у їхньому «виконанні» — справжній витвір мистецтва. Ну, а оскільки їм неодмінно потрібно пробувати, що ж вийшло в результаті, вони швидко гладшають, а потім довго не можуть схуднути.

Стрілець

Стрільці можуть обмежувати себе в будь-якій їжі, але коли йдеться про десерти, вони втрачають людську подобу — у буквальному розумінні цього слова: пройти повз цукерки чи тортика вони не в змозі. Ну, а оскільки від солодкого гладшають найшвидше, вони часто набирають зайву вагу.

Реклама

Телець

Тельці — головні гурмани зодіаку, до того ж вони рідко дотримуються принципів здорового харчування. Надають перевагу вони домашній, а отже, дуже калорійній, часто дуже жирній їжі, яка «відкладається» в різних місцях їхньої фігури і — згодом — впливає на стан здоров'я.