Астрологиня назвала знаки зодіаку, які не можуть залишити в спокої своїх колишніх

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Зміст Скорпіон Близнята Телець

Головне, щоб колись кохана людина перейшла з одного статусу в інший без невизначеності та перманентних спроб повернутися назад. Астрологиня Людмила Булгакова назвала знаки зодіаку, які не можуть дати спокій своїм колишнім.

Скорпіон

Для Скорпіона нестерпна сама думка про те, що людина, яка навіть стала для них абсолютно байдужою, вийшла із зони їхнього контролю. Вони будуть усіма способами чинити опір такому стану справ, використовуючи будь-який привід для того, щоб знову з'явитися в житті колишньої або колишнього.

Близнята

Близнята не можуть ухвалити рішення раз і назавжди: сьогодні вони вирішують, що треба піти, а завтра приходять назад — ніби й нічого не сталося. До того ж періоди їхньої відсутності в житті колись коханої людини можуть з часом збільшуватися, але остаточно позбутися їх неможливо.

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Телець

Тельці тяжко переносять розлучення з тими, кого кохають. Як правило, їхні почуття розраховані на тривалу — марафонську — дистанцію, тому завершити взаємини різко вони в жодному разі не можуть: час від часу вони однаково повертатимуться і набридатимуть.

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