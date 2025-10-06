ТСН у соціальних мережах

Астрологія
45
1 хв

Астрологиня назвала знаки зодіаку, які не можуть жити без екстриму

Для багатьох із нас життя без ризику — однаково, що їжа без солі: прісна, несмачна і, як наслідок, нудна.

Гороскоп / © Credits

Не дивно, що вони використовують будь-яку можливість, щоб отримати необхідну їм частку адреналіну, тим паче, що зробити це зовсім неважко. Астрологиня Людмила Булгакова назвала знаки зодіаку, які не можуть жити без екстриму.

Овен

Овни — знак вогненний, а отже, пристрасний і прагне до пригод, водночас чим небезпечнішими вони будуть, тим краще для них. Адреналін, який вони в результаті отримують, дає їм сили для життя і роботи — за його допомогою вони підзаряджають свою внутрішню «батарейку».

Скорпіон

Скорпіонам для отримання їхньої дози адреналіну зовсім необов’язково стрибати з парашутом або водити автомобіль на позамежній швидкості, вони надають перевагу зустрічам із небезпекою. Такі історії змушують їх відчувати ні з чим незрівнянне задоволення, а домішки містики подвоюють його.

Водолій

Водоліям екстрим потрібен для творчості, без якої навіть ті з них, чия професія безпосередньо з нею не пов’язана, обійтися не можуть. Натхнення представники знака черпають у ситуаціях, що забезпечують їм необхідну кількість адреналіну.

