Астрологиня назвала знаки зодіаку, які не можуть жити без екстриму
Для багатьох із нас життя без ризику — однаково, що їжа без солі: прісна, несмачна і, як наслідок, нудна.
Не дивно, що вони використовують будь-яку можливість, щоб отримати необхідну їм частку адреналіну, тим паче, що зробити це зовсім неважко. Астрологиня Людмила Булгакова назвала знаки зодіаку, які не можуть жити без екстриму.
Овен
Овни — знак вогненний, а отже, пристрасний і прагне до пригод, водночас чим небезпечнішими вони будуть, тим краще для них. Адреналін, який вони в результаті отримують, дає їм сили для життя і роботи — за його допомогою вони підзаряджають свою внутрішню «батарейку».
Скорпіон
Скорпіонам для отримання їхньої дози адреналіну зовсім необов’язково стрибати з парашутом або водити автомобіль на позамежній швидкості, вони надають перевагу зустрічам із небезпекою. Такі історії змушують їх відчувати ні з чим незрівнянне задоволення, а домішки містики подвоюють його.
Водолій
Водоліям екстрим потрібен для творчості, без якої навіть ті з них, чия професія безпосередньо з нею не пов’язана, обійтися не можуть. Натхнення представники знака черпають у ситуаціях, що забезпечують їм необхідну кількість адреналіну.