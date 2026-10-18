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Астрологиня назвала знаки зодіаку, які не очікують від життя приємних сюрпризів
Як відомо, люди в нашому світі — звісно, умовно — поділяються на оптимістів і песимістів.
Залежно від того, на що ми налаштовуємося, ми й отримуємо «відповідь» від Всесвіту — хорошу чи погану. Тому психологи так настійно рекомендують налаштовуватися на позитив, але не всі дотримуються їхніх порад.
Астрологиня Людмила Булгакова назвала знаки зодіаку, які не очікують від життя приємних сюрпризів.
Рак
Раки в зодіакальному колі відіграють роль плаксивих П’єро, які люблять скаржитися на своє матеріальне становище, здоров’я і, як наслідок, життя загалом. Вони весь час чекають на погане, тому дуже часто його й отримують, а оскільки буття визначає свідомість, вони знову опиняються в аналогічній ситуації — виходить замкнене коло.
Діва
Діви не очікують від життя приємних сюрпризів не тому, що вони скиглі чи циніки, просто вони вміють творити дива власними руками. Представників знака не можна назвати чарівниками, навпаки — вони дуже тверезо й чітко розуміють, що та як потрібно зробити, щоб будь-яка казка стала для них реальністю.
Козоріг
Козороги — як найпрактичніший знак зодіаку — чудово розуміють, у якій ситуації та на що вони можуть розраховувати. Представники знака не плекають марних ілюзій, розраховуючи на те, чого нема і бути не може, зате дуже добре розуміють, де є об’єктивні причини для щасливих змін у їхньому житті.
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