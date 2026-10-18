Астрологиня назвала знаки зодіаку, які не очікують від життя приємних сюрпризів

Гороскоп від астрологині / © Credits

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Залежно від того, на що ми налаштовуємося, ми й отримуємо «відповідь» від Всесвіту — хорошу чи погану. Тому психологи так настійно рекомендують налаштовуватися на позитив, але не всі дотримуються їхніх порад.

Астрологиня Людмила Булгакова назвала знаки зодіаку, які не очікують від життя приємних сюрпризів.

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Рак

Раки в зодіакальному колі відіграють роль плаксивих П’єро, які люблять скаржитися на своє матеріальне становище, здоров’я і, як наслідок, життя загалом. Вони весь час чекають на погане, тому дуже часто його й отримують, а оскільки буття визначає свідомість, вони знову опиняються в аналогічній ситуації — виходить замкнене коло.

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Діва

Діви не очікують від життя приємних сюрпризів не тому, що вони скиглі чи циніки, просто вони вміють творити дива власними руками. Представників знака не можна назвати чарівниками, навпаки — вони дуже тверезо й чітко розуміють, що та як потрібно зробити, щоб будь-яка казка стала для них реальністю.

Козоріг

Козороги — як найпрактичніший знак зодіаку — чудово розуміють, у якій ситуації та на що вони можуть розраховувати. Представники знака не плекають марних ілюзій, розраховуючи на те, чого нема і бути не може, зате дуже добре розуміють, де є об’єктивні причини для щасливих змін у їхньому житті.

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