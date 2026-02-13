Астрологиня назвала знаки зодіаку, які не прагнуть подобатися всім поспіль

Гороскоп / © Credits

Ми й так надто часто жертвуємо власними інтересами, щоб заслужити похвалу оточення, але є й ті, хто орієнтується тільки на самих себе. Астрологиня Людмила Булгакова назвала знаки зодіаку, які не прагнуть сподобатися всім поспіль.

Лев

Левам думка про те, що вони можуть комусь не сподобатися, навіть на думку не спадає: на їхній погляд, не варто думати про те, що і так зрозуміло — за замовчуванням. Ну, а якщо когось у представниках знака щось не влаштовує, то це не їхні проблеми, а тих, хто — винятково через «власну дурість і недалекість» — їх не розуміє.

Козоріг

Козороги, як правило, занадто зосереджені на завданнях, які вони розв’язують, щоб реагувати на те, що думають про них люди з оточення. І річ навіть не в тім, що вони надто впевнені в собі, просто у сфері їхніх інтересів репутація людини, яка подобається всім без винятку, стоїть далеко не на першому, а іноді й на останньому місці.

Водолій

Для Водоліїв головне — подобатися самим собі, і з цим у них проблем немає, а ось що думає про них оточення, вже не так важливо. Хоча треба визнати, що представники знака, будучи на рідкість привабливими, вміють подобатися всім без винятку, не докладаючи для цього жодних зусиль.

