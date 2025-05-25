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- Астрологія
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Астрологиня назвала знаки зодіаку, які не цікавляться політикою
Політика — це не про кохання, спокій чи творчість, тому не всі готові стикатися з реаліями, які часом стоять за нею.
Проте є люди, які чудово живуть у своєму внутрішньому світі, не стикаючись — чи майже не стикаючись — з реаліями, які бувають, м’яко кажучи, суворими, і політика — один з їхніх проявів. Астрологиня Людмила Булгакова назвала знаки зодіаку, які не цікавляться політикою.
Стрілець
Стрільці дуже швидко втомлюються від політичних подій, особливо якщо вони не вкладаються в межі їхніх уявлень про те, як усе має відбуватися. До того ж представники цього знака мають дуже широке коло інтересів для того, щоб зациклюватися на подіях, які їм з якоїсь причини не подобаються.
Водолій
Водоліїв політика зацікавить лише в тому разі, якщо вона якимось чином буде пов’язана з творчістю, якою вони займаються — ось тоді вони з головою можуть поринути в усі її перипетії. В іншому ж вони залишаться сліпими і глухими до подій, які відбуваються навколо них, що, можливо, й неправильно, та це їхній вибір.
Риби
Риби в усі часи та епохи більшу частину життя проводять у світі власних мрій і фантазій, більшість з яких стосуються кохання. Який зв’язок може бути між їхніми стосунками з коханою людиною та політичними подіями? На їхню думку, жодного зв’язку, тому вони й ігнорують останні.
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