Астрологиня назвала знаки зодіаку, які не цікавляться політикою

Гороскоп від астрологині / © Credits

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Зміст Стрілець Водолій Риби

Проте є люди, які чудово живуть у своєму внутрішньому світі, не стикаючись — чи майже не стикаючись — з реаліями, які бувають, м’яко кажучи, суворими, і політика — один з їхніх проявів. Астрологиня Людмила Булгакова назвала знаки зодіаку, які не цікавляться політикою.

Стрілець

Стрільці дуже швидко втомлюються від політичних подій, особливо якщо вони не вкладаються в межі їхніх уявлень про те, як усе має відбуватися. До того ж представники цього знака мають дуже широке коло інтересів для того, щоб зациклюватися на подіях, які їм з якоїсь причини не подобаються.

Водолій

Водоліїв політика зацікавить лише в тому разі, якщо вона якимось чином буде пов’язана з творчістю, якою вони займаються — ось тоді вони з головою можуть поринути в усі її перипетії. В іншому ж вони залишаться сліпими і глухими до подій, які відбуваються навколо них, що, можливо, й неправильно, та це їхній вибір.

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Риби

Риби в усі часи та епохи більшу частину життя проводять у світі власних мрій і фантазій, більшість з яких стосуються кохання. Який зв’язок може бути між їхніми стосунками з коханою людиною та політичними подіями? На їхню думку, жодного зв’язку, тому вони й ігнорують останні.

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