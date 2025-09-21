Астрологиня назвала знаки зодіаку, які не уявляють свого життя без солодкого

Гороскоп від астрологині / © Credits

Звісно, наукових доказів цього твердження немає, але те, що хтось із нас цілком може обійтися без десертів, а хтось навіть чай не п’є без цукру, сумнівів у нас не викликає. Астрологиня Людмила Булгакова назвала знаки зодіаку, які не уявляють свого життя без солодкого.

Телець

Тельці люблять смачно поїсти, і жодне приймання їжі не обходиться у них без десерту. Щоправда, оскільки представники знака люблять просту та доступну, але водночас смачну їжу, то найчастіше вона буває домашнього приготування, і солодке в цьому сенсі — не виняток: вони обожнюють домашню випічку — пироги й торти.

Близнята

Близнята приділяють особливу увагу моді, і стосується це не лише одягу, взуття чи парфумерії, а й їжі. Звичні десерти їм, хоч яким дивним це видається, не смакують, інша річ — якась дивовижна диковинка, яка щойно з’явилася у продажу: колись вони обирали чизкейки, а зараз — бенто-торти та дубайський шоколад.

Лев

Леви люблять усе статусне, і для десертів винятків не роблять — вафельний тортик зі згущеним молоком навряд чи принесе їм задоволення, а ось розкішний торт з «декором» ручної роботи, який не лише вишуканий на вигляд, а й коштує відповідно, тобто дуже дорого — саме те, що потрібно царським особам.

