Астрологиня назвала знаки зодіаку, які не уявляють свого життя без солодкого
Кажуть, що солодке люблять добрі та душевні люди, причому особливо це стосується чоловіків.
Звісно, наукових доказів цього твердження немає, але те, що хтось із нас цілком може обійтися без десертів, а хтось навіть чай не п’є без цукру, сумнівів у нас не викликає. Астрологиня Людмила Булгакова назвала знаки зодіаку, які не уявляють свого життя без солодкого.
Телець
Тельці люблять смачно поїсти, і жодне приймання їжі не обходиться у них без десерту. Щоправда, оскільки представники знака люблять просту та доступну, але водночас смачну їжу, то найчастіше вона буває домашнього приготування, і солодке в цьому сенсі — не виняток: вони обожнюють домашню випічку — пироги й торти.
Близнята
Близнята приділяють особливу увагу моді, і стосується це не лише одягу, взуття чи парфумерії, а й їжі. Звичні десерти їм, хоч яким дивним це видається, не смакують, інша річ — якась дивовижна диковинка, яка щойно з’явилася у продажу: колись вони обирали чизкейки, а зараз — бенто-торти та дубайський шоколад.
Лев
Леви люблять усе статусне, і для десертів винятків не роблять — вафельний тортик зі згущеним молоком навряд чи принесе їм задоволення, а ось розкішний торт з «декором» ручної роботи, який не лише вишуканий на вигляд, а й коштує відповідно, тобто дуже дорого — саме те, що потрібно царським особам.
