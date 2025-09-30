Астрологиня назвала знаки зодіаку, які не вчаться на своїх помилках

Гороскоп / © Credits

Реклама

Наступивши кілька разів на одні й ті самі граблі, ми, врешті-решт, розуміємо, де помилилися, і більше так не робимо.

Але є серед нас і ті, хто не робить висновків із власних хиб і набиває собі «ґулі» знову і знову. Астрологиня Людмила Булгакова назвала знаки зодіаку, які не вчаться на своїх помилках.

Водолій

Водолії — головні пофігісти зодіакального кола, які ніколи не аналізують своїх помилок і не роблять із них висновків. Щоразу вони думають, що їхні минулі хиби були чистою випадковістю, а отже, у майбутньому все обійдеться і їх пронесе, тому знову потрапляють у неприємну ситуацію.

Реклама

Овен

Овни надто самовпевнені — вони завжди вважають, що, чинячи так чи так, роблять єдиний правильний вибір, і дуже дивуються, коли виявляється, наскільки сильно вони помилилися. Однак наступного разу, коли життя ставить їх в аналогічну ситуацію, роблять те ж саме — винятково з упертості.

Близнята

Близнят у таких випадках — утім, як і в будь-яких інших життєвих ситуаціях — підводить їхня двоїстість. У разі, коли треба ухвалити важливе рішення, одна їхня частина каже, що вони знову можуть зробити помилку, а інша стверджує протилежне, і вони вкотре наступають на граблі.

Читайте також: