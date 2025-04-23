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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Астрологія
Кількість переглядів
886
Час на прочитання
2 хв

Астрологиня назвала знаки зодіаку, які не відчувають часу

Вміння правильно розпоряджатися часом — запорука успіху у всіх сферах життя.

Автор публікації
Фото автора: Міла Корольова Міла Корольова
Гороскоп

Гороскоп / © Credits

Але одні можуть визначити години та хвилини без будильника, а інші тільки руками розводять, побачивши, що минуло набагато більше часу, ніж вони припускали, тому вони вже нікуди не встигають. Астрологиня Людмила Булгакова назвала знаки зодіаку, які не відчувають часу.

Риби

Риби часто вислизають від реальності, перебуваючи у світі своїх мрій. Перебувати у вигаданій дійсності їм набагато приємніше, ніж спускатися з небес на землю, тому вони й не поспішають, а час витікає в них як пісок між пальцями.

Овен

Овни захоплюються тим, чим зайняті в цей момент, настільки сильно, що не дивляться на годинник, і дуже дивуються, дізнавшись, що робочий день добіг кінця, хоча вони вважали, що саме час пообідати, і відучити їх від безладного ставлення до годин і хвилин неможливо.

Терези

Терези — знак, що захоплюється, і в той життєвий момент, коли представники знака закохані, вони зовсім не стежать за часом: це той класичний випадок, коли щасливі годинників не спостерігають. Щоправда, варто розчаруватися в предметі своєї симпатії, як вони починають за ними стежити.

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Дата публікації
Кількість переглядів
886
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