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- Астрологія
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Астрологиня назвала знаки зодіаку, які не вірять гороскопам
Багато хто з нас не уявляє своє життя без гороскопів, які зараз можна знайти практично скрізь.
Вони бувають найрізноманітнішими — короткочасними і довгостроковими, загальними та персоналізованими, але найголовніше, що в них ми можемо знайти відповідь на важливе для нас питання. Тим не менш, є і ті, хто — з різних причин — не читає зіркові прогнози. Астрологиня Людмила Булгакова назвала знаки зодіаку, які не вірять зірковим прогнозам.
Козоріг
Козороги нехтують гороскопами, оскільки вірять лише у себе. Представники цього знака — невиправні матеріалісти і трудоголіки, вони впевнені, що все в нашому житті вирішується не на небі, а на Землі, а домогтися необхідного можна лише наполегливою працею.
Телець
Тельці люди приземлені — в хорошому розумінні цього слова: вони твердо стоять ногами на землі, і в їхній картині світу немає місця нічому, що можна сприйняти як морок, а гороскопи вони сприймають саме так. Іноді вони їх навіть читають, але всерйоз не сприймають ніколи.
Лев
Леви проживають своє життя з упевненістю, що їм підвладне все. Дуже часто така життєва настанова їх не підводить — вони дають раду з викликами, що виникають на їхньому шляху, самостійно — допомоги зірок, на їхній погляд, вони зовсім не потребують.
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