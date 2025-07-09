Астрологиня назвала знаки зодіаку, які не вірять гороскопам

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Зміст Козоріг Телець Лев

Вони бувають найрізноманітнішими — короткочасними і довгостроковими, загальними та персоналізованими, але найголовніше, що в них ми можемо знайти відповідь на важливе для нас питання. Тим не менш, є і ті, хто — з різних причин — не читає зіркові прогнози. Астрологиня Людмила Булгакова назвала знаки зодіаку, які не вірять зірковим прогнозам.

Козоріг

Козороги нехтують гороскопами, оскільки вірять лише у себе. Представники цього знака — невиправні матеріалісти і трудоголіки, вони впевнені, що все в нашому житті вирішується не на небі, а на Землі, а домогтися необхідного можна лише наполегливою працею.

Телець

Тельці люди приземлені — в хорошому розумінні цього слова: вони твердо стоять ногами на землі, і в їхній картині світу немає місця нічому, що можна сприйняти як морок, а гороскопи вони сприймають саме так. Іноді вони їх навіть читають, але всерйоз не сприймають ніколи.

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Лев

Леви проживають своє життя з упевненістю, що їм підвладне все. Дуже часто така життєва настанова їх не підводить — вони дають раду з викликами, що виникають на їхньому шляху, самостійно — допомоги зірок, на їхній погляд, вони зовсім не потребують.

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