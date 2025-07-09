ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Астрологія
Кількість переглядів
256
Час на прочитання
2 хв

Астрологиня назвала знаки зодіаку, які не вірять гороскопам

Багато хто з нас не уявляє своє життя без гороскопів, які зараз можна знайти практично скрізь.

Автор публікації
Фото автора: Міла Корольова Міла Корольова
Гороскоп

Гороскоп / © Credits

Вони бувають найрізноманітнішими — короткочасними і довгостроковими, загальними та персоналізованими, але найголовніше, що в них ми можемо знайти відповідь на важливе для нас питання. Тим не менш, є і ті, хто — з різних причин — не читає зіркові прогнози. Астрологиня Людмила Булгакова назвала знаки зодіаку, які не вірять зірковим прогнозам.

Козоріг

Козороги нехтують гороскопами, оскільки вірять лише у себе. Представники цього знака — невиправні матеріалісти і трудоголіки, вони впевнені, що все в нашому житті вирішується не на небі, а на Землі, а домогтися необхідного можна лише наполегливою працею.

Телець

Тельці люди приземлені — в хорошому розумінні цього слова: вони твердо стоять ногами на землі, і в їхній картині світу немає місця нічому, що можна сприйняти як морок, а гороскопи вони сприймають саме так. Іноді вони їх навіть читають, але всерйоз не сприймають ніколи.

Лев

Леви проживають своє життя з упевненістю, що їм підвладне все. Дуже часто така життєва настанова їх не підводить — вони дають раду з викликами, що виникають на їхньому шляху, самостійно — допомоги зірок, на їхній погляд, вони зовсім не потребують.

Читайте також:

Пов’язані теми

Дата публікації
Кількість переглядів
256
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie