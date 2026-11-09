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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Астрологія
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288
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1 хв

Астрологиня назвала знаки зодіаку, які не вміють брехати

Кожному з нас хоча б раз у житті доводилося говорити неправду — з найрізноманітніших причин.

Автор публікації
Фото автора: Міла Корольова Міла Корольова
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Гороскоп

Гороскоп / © Credits

Хтось не хотів образити свого співрозмовника, хтось боявся виказати чужу — чи власну — таємницю, але є й ті, хто — такі вже вони є — фізично не може збрехати.

Астрологиня Людмила Булгакова назвала знаки зодіаку, які не вміють брехати.

Овен

Овни надто поспішають висловити свою думку з того чи того приводу, тому не залишають собі часу на роздуми — язик у них випереджає розум. Хоча, якби вони хоч трохи подумали, то, можливо, й збрехали б, не до кінця відверто висловившись у тому чи тому питанні.

Діва

Діви завжди кажуть правду з принципу і дуже цим пишаються, хоча в деяких — особливо складних — випадках могли б і промовчати. Але, зробивши це, представники цього знака залишаться незадоволеними собою, чого вони допустити не можуть, оскільки це завдасть шкоди їхній самооцінці.

Стрілець

Стрільці як найдоброзичливіший знак зодіакального кола не стануть говорити правду, яка може образити їхнього співрозмовника. Але й брехати вони не стануть, у такому разі для них найкраща тактика — мовчання, чого вони й дотримуються, зберігаючи мирні стосунки з людьми.

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