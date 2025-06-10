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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Астрологія
Кількість переглядів
498
Час на прочитання
1 хв

Астрологиня назвала знаки зодіаку, які не вміють фліртувати

Флірт — чи любовна гра — невід’ємна частина початкового етапу взаємин між представниками протилежної статі.

Автор публікації
Фото автора: Міла Корольова Міла Корольова
Гороскоп

Гороскоп / © Credits

Здавалося б, без нього складно обійтися, але це правило працює не для всіх — є й ті, хто не знає, як користуватися цією потужною зброєю. Астрологиня Людмила Булгакова назвала знаки зодіаку, які не вміють фліртувати.

Стрілець

Стрільці геть чисто позбавлені будь-яких хитрощів, і кокетство, а саме воно становить основу флірту, у цьому сенсі — не виняток. Представники знака не розуміють тактики «крок уперед і два назад»: якщо їм не відповідають взаємністю, вони знаходять новий об'єкт для своїх почуттів.

Діва

Діви надто холодні — чи холоднокровні? — для того, щоб витрачати сили на флірт — такі витрати внутрішніх ресурсів представники знака вважають безглуздими. Якщо вони комусь подобаються, то без любовної гри цілком можна обійтися, а якщо не подобаються, то тим паче.

Лев

Леви не бачать сенсу у флірті, оскільки — принаймні на їхній погляд — нічого такого не потребують. Такі — в усіх сенсах привабливі — люди, як вони, повинні отримувати все, включаючи романтичні почуття, за замовчуванням, адже вони цього варті.

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Дата публікації
Кількість переглядів
498
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