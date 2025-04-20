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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Астрологія
Кількість переглядів
624
Час на прочитання
2 хв

Астрологиня назвала знаки зодіаку, які не вміють хитрувати

Своєї мети — як професійної, так і особистої — можна досягти, йдучи до неї прямою дорогою, а можна — звивистою.

Автор публікації
Фото автора: Міла Корольова Міла Корольова
Гороскоп

Гороскоп від астрологині / © Credits

Зазвичай її вибирають ті, хто надає перевагу хитрості перед усіма способами отримати бажане. А ось що робити тим, хто не вміє приховувати свої справжні наміри, користуватися вправними прийомами, вивертами й хитрощами? Астрологиня Людмила Булгакова назвала знаки зодіаку, які не вміють хитрувати.

Овен

Овни — найшвидший знак зодіаку, тому на обмірковування хитрих схем, які б дозволили їм досягти поставленої мети, у них просто не вистачає часу. Пізніше, вже наламавши дров, вони розуміють, що можна було схитрувати й отримати своє простіше та швидше, але зазвичай пізно щось міняти.

Стрілець

Стрільці нехитрі від природи — вони не вміють брехати, надаючи перевагу говорити правду всім і за будь-яких обставин. Якщо ж з якоїсь причини вони вирішать її приховати, то обов’язково заплутаються, забудуть, кому і що казали, і тому обов’язково поставлять себе в незручне становище.

Козоріг

Козороги не розуміють, кому й навіщо потрібна хитрість, якщо будь-якої мети можна досягти простіше — сказавши правду. До того ж представникам знака шкода витрачати час на хитрощі й інтриги, оскільки вони відволікають їх від основного виду діяльності — улюбленої роботи.

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Дата публікації
Кількість переглядів
624
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