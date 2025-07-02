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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Астрологія
Кількість переглядів
3373
Час на прочитання
2 хв

Астрологиня назвала знаки зодіаку, які не вміють торгуватись

Уміння торгуватися — справжнє мистецтво, що дозволяє не тільки збити ціну, а й отримати задоволення від спілкування.

Автор публікації
Фото автора: Міла Корольова Міла Корольова
Гороскоп

Гороскоп / © Credits

Недарма на східних базарах відмова від цього процесу найчастіше сприймається торговцями як образа, яку покупці намагаються не допускати. Але як бути, якщо ти не маєш необхідних для нього вмінь та навичок? Астрологиня Людмила Булгакова назвала знаки зодіаку, які не вміють торгуватись.

Лев

Леви, які вважають себе — і небезпідставно — особами королівської крові, впевнені, що торгуватися, намагаючись збити ціну, соромно: вони, навіть будучи обмеженими у коштах, можуть собі дозволити заплатити стільки, скільки їм скажуть, та ще й «накинути» водночас певну суму.

Стрілець

Стрільцям торгуватись незручно. Представники знака тільки здаються на всі сто відсотків упевненими в собі, а насправді дуже залежать від чужої думки і, як наслідок, засудження. У таких випадках вони бояться, що продавець подумає, ніби у них мало грошей, тож не сперечаються щодо ціни.

Риби

Рибам торгуватися часто заважає властива їм сором’язливість: їм здається, що, намагаючись занизити ціну, вони звертають на себе загальну увагу, а їм цього хочеться найменше — простіше заплатити стільки, скільки просять, і якнайшвидше забратися додому.

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Дата публікації
Кількість переглядів
3373
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