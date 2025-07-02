Астрологиня назвала знаки зодіаку, які не вміють торгуватись

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Недарма на східних базарах відмова від цього процесу найчастіше сприймається торговцями як образа, яку покупці намагаються не допускати. Але як бути, якщо ти не маєш необхідних для нього вмінь та навичок? Астрологиня Людмила Булгакова назвала знаки зодіаку, які не вміють торгуватись.

Лев

Леви, які вважають себе — і небезпідставно — особами королівської крові, впевнені, що торгуватися, намагаючись збити ціну, соромно: вони, навіть будучи обмеженими у коштах, можуть собі дозволити заплатити стільки, скільки їм скажуть, та ще й «накинути» водночас певну суму.

Стрілець

Стрільцям торгуватись незручно. Представники знака тільки здаються на всі сто відсотків упевненими в собі, а насправді дуже залежать від чужої думки і, як наслідок, засудження. У таких випадках вони бояться, що продавець подумає, ніби у них мало грошей, тож не сперечаються щодо ціни.

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Риби

Рибам торгуватися часто заважає властива їм сором’язливість: їм здається, що, намагаючись занизити ціну, вони звертають на себе загальну увагу, а їм цього хочеться найменше — простіше заплатити стільки, скільки просять, і якнайшвидше забратися додому.

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