Астрологиня назвала знаки зодіаку, які не вміють вчасно відпускати коханих людей

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Головне у разі розриву з людиною, яка ще зовсім недавно була — або хоча б здавалася — рідною та близькою, — відпустити її. Тільки так можна звільнити місце для нового кохання, але не кожному з нас це вдається. Астрологиня Людмила Булгакова назвала знаки зодіаку, які вміють вчасно відпускати коханих людей.

Діва

Дівами у разі розставання з близькою людиною часто керує властиве їм почуття протиріччя. З одного боку, вона їм начебто вже й задарма не потрібна, а з іншого, вони не можуть віддати комусь того, кого вони ще вчора вважали своїм, тож розставання з представниками знака — і це необхідно врахувати — не буде легким.

Близнята

Близнята до будь-якого життєвого моменту ставляться неоднозначно, і розставання з коханою людиною в цьому сенсі — не виняток. У такі періоди вони нібито перебувають на своєрідних «гойдалках»: сьогодні кричать, що не хочуть більше бачити свого партнера, а вже завтра буквально хапають його за поли одягу, благаючи не йти.

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Рак

Раки дуже трепетно ставляться до всього, що має стосунок до їхньої сім'ї, тому вирватися з їхніх обіймів — як у прямому, так і в переносному значенні — дуже важко. Вони влаштовуватимуть «показові виступи», істерики і погрожуватимуть укоротити собі віку, але не відпустять того, кого кохають, навіть якщо він уже не кохає їх.

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