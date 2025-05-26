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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Астрологія
Кількість переглядів
390
Час на прочитання
2 хв

Астрологиня назвала знаки зодіаку, які не вміють вчасно відпускати коханих людей

Як відомо, якщо була зустріч, отже, можливе й розставання: стосунки на все життя є, але вони швидше виняток із правила.

Автор публікації
Фото автора: Міла Корольова Міла Корольова
Гороскоп

Гороскоп / © Credits

Головне у разі розриву з людиною, яка ще зовсім недавно була — або хоча б здавалася — рідною та близькою, — відпустити її. Тільки так можна звільнити місце для нового кохання, але не кожному з нас це вдається. Астрологиня Людмила Булгакова назвала знаки зодіаку, які вміють вчасно відпускати коханих людей.

Діва

Дівами у разі розставання з близькою людиною часто керує властиве їм почуття протиріччя. З одного боку, вона їм начебто вже й задарма не потрібна, а з іншого, вони не можуть віддати комусь того, кого вони ще вчора вважали своїм, тож розставання з представниками знака — і це необхідно врахувати — не буде легким.

Близнята

Близнята до будь-якого життєвого моменту ставляться неоднозначно, і розставання з коханою людиною в цьому сенсі — не виняток. У такі періоди вони нібито перебувають на своєрідних «гойдалках»: сьогодні кричать, що не хочуть більше бачити свого партнера, а вже завтра буквально хапають його за поли одягу, благаючи не йти.

Рак

Раки дуже трепетно ставляться до всього, що має стосунок до їхньої сім'ї, тому вирватися з їхніх обіймів — як у прямому, так і в переносному значенні — дуже важко. Вони влаштовуватимуть «показові виступи», істерики і погрожуватимуть укоротити собі віку, але не відпустять того, кого кохають, навіть якщо він уже не кохає їх.

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Дата публікації
Кількість переглядів
390
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