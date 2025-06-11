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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Астрологія
Кількість переглядів
32
Час на прочитання
1 хв

Астрологиня назвала знаки зодіаку, які не вміють відпочивати

Повноцінний відпочинок дуже важливий для організму, оскільки дозволяє йому не лише повноцінно жити, а й результативно працювати.

Автор публікації
Фото автора: Міла Корольова Міла Корольова
Гороскоп

Гороскоп / © Credits

Але трапляється, що людина і відпочинок — речі несумісні, що, зрештою, негативно позначається як на здоров'ї, так і на професійній діяльності — за виснажених моральних і фізичних сил важко досягти якості своєї праці. Астрологиня Людмила Булгакова назвала знаки зодіаку, які не вміють відпочивати.

Козоріг

Козороги — головні трудоголіки зодіакального кола, саме в роботі — переважно професійної якості — вони бачать сенс і зміст свого життя, а відмова від неї — зокрема й у вигляді відпочинку — робить їхнє існування животінням, чого вони не можуть перенести.

Овен

Овни завжди сповнені енергії та ентузіазму — вони постійно рвуться щось робити, до того ж для них не має значення, на яку сферу — професійну, ділову чи побутову — поширюється їхня діяльність, головне для них — нічого не прогаяти і не втратити час задарма.

Рак

Раки пов'язані з оточенням, особливо близькими людьми, мільйонами зобов'язань, більшість яких вони самі на себе «навішують». У результаті навіть короткочасний відпочинок викликає у них почуття провини: як можна лежати, коли ще стільки всього не зроблено.

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Дата публікації
Кількість переглядів
32
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