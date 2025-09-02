Астрологиня назвала знаки зодіаку, які не вміють жити для себе

Гороскоп / © Credits

Реклама

Зміст Риби Рак Козоріг

Але найчастіше ми говоримо так, коли маємо на увазі пріоритет власних інтересів над інтересами оточення. Здавалося б, таке вміння від народження повинна мати кожна людина, але насправді це не так. Астрологиня Людмила Булгакова назвала знаки зодіаку, які не вміють жити для себе.

Риби

Риби, загалом, цілком егоїстичні люди — тобто, частіше думають про себе, аніж про інших, але тільки в тому разі, якщо не йдеться про кохану ними людину. Тоді вони можуть забути про все, що стосується їх самих, і жити тільки її інтересами, вважаючи це не повинністю, а задоволенням.

Рак

Раки не вміють жити для себе, ставлячи інтереси близьких їм людей — батьків, братів і сестер, коханої людини і — особливо! — дітей — вище за власні. Протягом усього життя — від початку до фіналу — вони живуть для інших, оскільки саме так розуміють своє призначення.

Реклама

Козоріг

Козороги мають велетенське почуття обов’язку, тому все життя беруть на себе відповідальність за інших людей: ледь ставши дорослими, вони вже піклуються про когось — наприклад, про літніх батьків. Ну а вже коли вони створюють свою сім’ю, нічого іншого для них просто не існує.

Читайте також: