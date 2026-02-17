Астрологиня назвала знаки зодіаку, які не вважають невігластво недоліком

Гороскоп / © Credits

Але їхня убогість у будь-якому конкретному випадку пояснюється різними причинами: хтось просто не мав змоги здобути гідну освіту, а хтось не вважав — і не вважає — її необхідною.

Астрологиня Людмила Булгакова назвала знаки зодіаку, які не вважають невігластво недоліком.

Водолій

Водолії подібні до Шерлока Холмса, який вважав, що людина повинна знати тільки те, що необхідно їй за родом діяльності, а все інше — «сміття», без якого цілком можна обійтися. Подібна впевненість робить їх професіоналами найвищої марки, а ось поговорити з ними на абстрактні теми в більшості випадків не вдасться.

Близнята

Близнята знають багато, але, як правило, ці відомості зосереджені тільки на сфері їхніх інтересів, яка найчастіше є доволі вузькою. А ось ерудиція — не найсильніший їхній бік, вони можуть бути навіть не в курсі фактів і даних із програми середньої школи, все це просто не викликає в них жодної цікавості.

Лев

Леви, незважаючи на величезну кількість притаманних їм чеснот, мають і щонайменше один серйозний недолік — іноді вони недостатньо освічені. Їм здається, що вони і так доволі багато знають, а решта відомостей їм просто ні до чого, до того ж, їм шкода витрачати на їхнє придбання свої дорогоцінні час і сили.

