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- Астрологія
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Астрологиня назвала знаки зодіаку, які не здатні здолати точні науки
Те, що все людство можна умовно поділити на технарів та гуманітаріїв, ні для кого не секрет.
Комусь ближче “холодний жар цифр”, а комусь “дзеркало душі людської“. Але найчастіше люди більш-менш орієнтуються в різних галузях знань, хоча є й ті, кому абсолютно непідвладні деякі з них. Астрологиня Людмила Булгакова назвала знаки зодіаку, які неспроможні здолати точні науки.
Водолій
Водолії як найкреативніший знак зодіаку з цифрами не товаришують категорично. Їм незрозуміло, як взагалі можна розбиратися в усіх цих обчисленнях, коли існує світ творчості, заснований на фантазії, — тут вони почуваються на висоті, тоді як стикаючись з математикою чи фізикою, впадають у паніку.
Стрілець
Стрільців ніяк не назвеш дурними — навпаки, вони добре знаються на багатьох галузях знань, але точні науки в цьому сенсі є винятком. Наприклад, стаючи до розв’язання математичної задачі, представники цього знака впадають у ступор і почуваються тупаками, а ось у гуманітарних дисциплінах вони — справжні профі.
Овен
Овнам нестерпно нудно вести підрахунки, тому таке заняття здається їм стомлювальним — від нього їм хочеться позіхати. До того ж, вони дуже швидко втрачають до нього інтерес, кидаючи його на половині дороги, тож успішного математика чи фізика з них не вийде. Єдине, що представники знака рахують із задоволенням, — це гроші, і тут їх можна зрозуміти.
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