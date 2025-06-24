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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Астрологія
Кількість переглядів
275
Час на прочитання
2 хв

Астрологиня назвала знаки зодіаку, які не здатні здолати точні науки

Те, що все людство можна умовно поділити на технарів та гуманітаріїв, ні для кого не секрет.

Автор публікації
Фото автора: Міла Корольова Міла Корольова
Гороскоп

Гороскоп / © Credits

Комусь ближче “холодний жар цифр”, а комусь “дзеркало душі людської“. Але найчастіше люди більш-менш орієнтуються в різних галузях знань, хоча є й ті, кому абсолютно непідвладні деякі з них. Астрологиня Людмила Булгакова назвала знаки зодіаку, які неспроможні здолати точні науки.

Водолій

Водолії як найкреативніший знак зодіаку з цифрами не товаришують категорично. Їм незрозуміло, як взагалі можна розбиратися в усіх цих обчисленнях, коли існує світ творчості, заснований на фантазії, — тут вони почуваються на висоті, тоді як стикаючись з математикою чи фізикою, впадають у паніку.

Стрілець

Стрільців ніяк не назвеш дурними — навпаки, вони добре знаються на багатьох галузях знань, але точні науки в цьому сенсі є винятком. Наприклад, стаючи до розв’язання математичної задачі, представники цього знака впадають у ступор і почуваються тупаками, а ось у гуманітарних дисциплінах вони — справжні профі.

Овен

Овнам нестерпно нудно вести підрахунки, тому таке заняття здається їм стомлювальним — від нього їм хочеться позіхати. До того ж, вони дуже швидко втрачають до нього інтерес, кидаючи його на половині дороги, тож успішного математика чи фізика з них не вийде. Єдине, що представники знака рахують із задоволенням, — це гроші, і тут їх можна зрозуміти.

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Дата публікації
Кількість переглядів
275
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