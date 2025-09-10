ТСН у соціальних мережах

Астрологиня назвала знаки зодіаку, які не женуться за брендовим одягом

Брендові речі певний час тому стали мірилом соціального успіху і значущості.

Гороскоп

Гороскоп / © Credits

Не дивно, що їхня наявність у гардеробі тішить представників усіх знаків зодіаку, але, втім, є й ті, хто до них абсолютно байдужий. Астрологиня Людмила Булгакова назвала знаки зодіаку, які не женуться за брендовим одягом.

Діва

Діви зовсім від брендового одягу не відмовляються, але і на перше місце його не ставлять. Для них найголовніше — це ідеальний в усіх сенсах образ, для створення якого вони можуть міксувати брендові речі з одягом з масмаркетів, і це їм у результаті прекрасно вдається.

Козоріг

Козороги — представники найекономнішого знака зодіаку, які дуже не люблять витрачати гроші даремно, а купівлю брендових речей вони сприймають саме з такого погляду. Навіщо, за їхнім глибоким переконанням, переплачувати за бирку, якщо можна купити дешевше?

Водолій

Водолії усім іншим стилям в одязі надають перевагу бохо, а серед брендового одягу таких зразків небагато, тож представники знака легко обходяться без них. Утім, їхня креативність дає змогу їм мати розкішний вигляд навіть у сукні, пошитій із плюшевої фіранки.

