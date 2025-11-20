- Дата публікації
Астрологиня назвала знаки зодіаку, яких нічим не діймеш
Поріг чутливості у кожного з нас індивідуальний, тому кожен з нас по-своєму реагує на подразники.
Хтось здатний розридатися у фіналі телевізійної мелодрами, а когось не зачеплять навіть серйозні проблеми і неприємності, що відбуваються в житті друга або близької людини. Астрологиня Людмила Булгакова назвала знаки зодіаку, яких нічим не діймеш.
Близнята
Близнята настільки зайняті перипетіями власного — як правило, подвійного — життя, що на співчуття ближнім їх уже просто бракує. На чужі неприємності представники знака звертають увагу тільки тоді, коли це може загрожувати неприємностями їм самим, а цього допустити вони ніяк не можуть.
Водолій
Водолії залишаються байдужими до чужих життєвих криз не через злість, а через притаманні їм психологічні особливості. Представники знака настільки сильно занурюються у власний внутрішній світ, що не в змозі оцінити силу і ступінь переживань інших людей — їм вони, якщо можна так висловитися, не болять.
Діва
Діви — скупий на емоції і, водночас, егоїстичний знак, представники якого мало цікавляться проблемами інших людей, навіть якщо йдеться про їхніх близьких. І водночас вони не забудуть прочитати їм лекцію про те, чому постраждалі заслужили на таке ставлення до себе з боку тих, хто їх оточує, і навіть самої долі.
