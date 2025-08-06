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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Астрологія
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220
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1 хв

Астрологиня назвала знаки зодіаку, які ніколи не мстять своїм кривдникам

Коли тебе всерйоз скривдять, утриматися від думок про помсту досить важко.

Автор публікації
Фото автора: Міла Корольова Міла Корольова
Гороскоп

Гороскоп / © Credits

На щастя, вони досить швидко випаровуються, але є серед нас і ті, хто — з різних причин — взагалі їх не допускає. Астрологиня Людмила Булгакова назвала знаки зодіаку, які ніколи не мстять своїм кривдникам.

Водолій

Водолії, мабуть, найнезлобивіший знак зодіаку: вони надто зайняті генерацією своїх творчих — і не тільки — ідей, а також їх подальшим втіленням у життя, щоб звертати увагу на чиїсь слова чи дії, які комусь іншому здалися б образливими — представники знака просто ігнорують їх.

Стрілець

Стрільці — найбільш доброзичливий знак зодіаку, вони не можуть ні на кого довго злитися, а про те, щоб розробляти плани страшної помсти, і йтися не може. Навпаки, через добу вони й самі готові перепросити тих, хто їх образив, оскільки перебування у стані конфронтації сприймають дуже болісно.

Козоріг

Козороги, як правило, зосереджені на своїй професійній діяльності, звичайно, не захоплюються образами, які їм завдають так само часто, як і іншим, але витрачати на них сили та енергію, особливо якщо це стосується планів помсти, вони не хочуть, вважаючи таке заняття нераціональним і контрпродуктивним.

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