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- Астрологія
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Астрологиня назвала знаки зодіаку, які ніколи не п'яніють
Навіть затяті тверезники погодяться з тим, що без алкоголю наше життя — особливо на свята — було б неповним.
Зрозуміло, ніхто не закликає перевищувати допустиму норму, але келих ігристого на Новий рік або червоного сухого п'ятничного вечора ще ніхто не скасовував. Ось тільки реагуємо всі ми на спиртне по-різному: комусь достатньо ста грамів не найміцнішого алкоголю, щоб хміль ударив у голову, а іншому — хоч би що. Астрологиня Людмила Булгакова назвала знаки зодіаку, які ніколи не п'яніють.
Телець
Тельці твердо стоять на землі — як у прямому, так і в переносному значенні, саме цією якістю пояснюється їхня природна стійкість до алкоголю. Скільки б не випили представники цього знака, вони залишаються — або хоча б здаються — тверезими, що дозволяє їм контролювати як ситуацію, так і свою поведінку.
Козоріг
Козороги цілком могли б служити розвідниками, закинутими в тил ворога, і їхнє вміння поводитися з алкогольними напоями — яскраве підтвердження цього. Не можна сказати, що, перекидаючи чарку за чаркою, вони залишаються тверезими, але ступінь їхнього сп'яніння дозволяє їм мовчати самим і прислухатися до слів оточення.
Скорпіон
Скорпіонів вирізняє рідкісна здатність вчасно зупинитися: під час застілля вони знають міру, яка дозволяє їм не переміститися — подібно до інших — із-за столу під стіл. Більш того, незначний ступінь сп'яніння дає їм можливість спостерігати за людьми із оточення, а іноді і спровокувати їх на негативну реакцію.
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