Астрологиня назвала знаки зодіаку, які ніколи не п'яніють

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Зміст Телець Козоріг Скорпіон

Зрозуміло, ніхто не закликає перевищувати допустиму норму, але келих ігристого на Новий рік або червоного сухого п'ятничного вечора ще ніхто не скасовував. Ось тільки реагуємо всі ми на спиртне по-різному: комусь достатньо ста грамів не найміцнішого алкоголю, щоб хміль ударив у голову, а іншому — хоч би що. Астрологиня Людмила Булгакова назвала знаки зодіаку, які ніколи не п'яніють.

Телець

Тельці твердо стоять на землі — як у прямому, так і в переносному значенні, саме цією якістю пояснюється їхня природна стійкість до алкоголю. Скільки б не випили представники цього знака, вони залишаються — або хоча б здаються — тверезими, що дозволяє їм контролювати як ситуацію, так і свою поведінку.

Козоріг

Козороги цілком могли б служити розвідниками, закинутими в тил ворога, і їхнє вміння поводитися з алкогольними напоями — яскраве підтвердження цього. Не можна сказати, що, перекидаючи чарку за чаркою, вони залишаються тверезими, але ступінь їхнього сп'яніння дозволяє їм мовчати самим і прислухатися до слів оточення.

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Скорпіон

Скорпіонів вирізняє рідкісна здатність вчасно зупинитися: під час застілля вони знають міру, яка дозволяє їм не переміститися — подібно до інших — із-за столу під стіл. Більш того, незначний ступінь сп'яніння дає їм можливість спостерігати за людьми із оточення, а іноді і спровокувати їх на негативну реакцію.

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