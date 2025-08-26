Астрологиня назвала знаки зодіаку, які ніколи не підкоряються обставинам

Гороскоп / © Credits

І якщо перші ми можемо собі підпорядкувати, то другі ніяк від нас не залежать, тому одні, розуміючи це, вважають за краще плисти за течією, а інші, незважаючи ні на що, намагаються домінувати над ситуацією. Астрологиня Людмила Булгакова назвала знаки зодіаку, які ніколи не підкоряються обставинам.

Стрілець

Стрільців із повним правом можна назвати іванами-покиванами — хоч би як життя їх «кидало», вони однаково стають на ноги, оскільки не існує обставин, які могли б остаточно зламати головних зодіакальних оптимістів, що часто робить їх непереможними.

Овен

Овни — найупертіший знак зодіакального кола, і їхнє активне та дієве небажання підкорятися життєвим обставинам цілком вкладається в лінію їхньої поведінки, згідно з якою вони чинять опір будь-яким чинникам, якщо вони з якоїсь причини їм не подобаються.

Телець

Тельці — чеез якості свого характеру — будь-які обставини, які з якоїсь причини їм не подобаються, сприймають як особистий виклик, а в таких випадках вони, образно кажучи, «впираються рогом», але — в усьому, що завгодно, наполягають на своєму, хоч би як дорого їм це коштувало.

