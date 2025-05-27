Астрологиня назвала знаки зодіаку, які ніколи не поїдуть із міста

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Зміст Близнята Телець Козоріг

Міські жителі охоче продають чи здають свої квартири, щоб дихати свіжим повітрям, тим більше, що в наш час необов’язково щодня їздити до офісу — можна працювати віддалено.

Але, задля справедливості треба сказати, що не всі готові відмовитися від життя в мегаполісі. Астрологиня Людмила Булгакова назвала знаки зодіаку, які нізащо не виїдуть із міста.

Близнята

Близнята — через свою бурхливу і неоднозначну натуру — люблять перебувати в гущі подій, а таку можливість може їм дати тільки місто, до того ж чим більше воно буде, тим краще, тому вони віддають перевагу столицям. У постійній метушні та поспіху представники знака почуваються як риби у воді, і їм це дуже подобається.

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Телець

Тельці — і в цьому сенсі ніхто може з ними зрівнятися — люблять комфорт, який може їм дати тільки місто, де все — від великих супермаркетів до салонів краси та приватних медичних клінік — перебуває, як то кажуть, під рукою. Втім, бувати на природі вони теж люблять, але тільки вихідними — на дачі.

Козоріг

Козороги, головна життєва мета яких — професійний успіх, незважаючи на можливість віддаленої роботи, намагаються таки не їхати далеко від місця розташування їхнього офісу. Вони побоюються, що, відлучившись, можуть прогаяти важливий проєкт, який перехоплять колеги-конкуренти, чого ці трудоголіки не можуть собі дозволити.

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