Астрологиня назвала знаки зодіаку, які ніколи не дослухаються до чужих порад

Але є серед нас і ті, хто — з найрізноманітніших причин — не дослухається до чужих порад, через що часом робить помилки, яких можна було уникнути. Астрологиня Людмила Булгакова назвала знаки зодіаку, які не дослухаються до чужих порад.

Овен

Овни настільки стрімкі в словах і вчинках, що просто не встигають дослухатися до порад, які дають їм люди, які їх оточують. Згодом, коли всі дурниці ними вже зроблено, вони згадують про те, що їх попереджали, але виправляти будь-що, зазвичай, уже пізно.

Лев

Леви впевнені, що ніхто не сміє їм вказувати, як чинити в тому чи тому випадку, тому вони — найчастіше під впливом притаманної їм манії величі — не дослухаються до того, що каже їм оточення, вважаючи за краще діяти тільки на свій власний страх і ризик.

Діва

Діви не потребують чужих порад і підказок, не зі шкідливості або впертості, а з більш простої та поважної причини — вони знають, як потрібно вчинити в ситуації, що склалася, і найчастіше мають рацію, оскільки керуються як логікою, так і інтуїцією.

