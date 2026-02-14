Астрологиня назвала знаки зодіака, які ніколи не шкодують себе

Гороскоп / © Credits

Щодо самих себе воно може стати руйнівним для особистості, яка заподіює шкоду самій собі, не даючи досягти важливих цілей, тому психологи наполягають на тому, що робити цього не слід.

Астрологиня Людмила Булгакова назвала знаки зодіаку, які ніколи не шкодують себе.

Діва

Дів не дарма називають головними перфекціоністами зодіакального кола: вони, якою б справою не займалися, намагаються довести її до ідеального стану. Шкодуючи себе — свій час і сили, — високих результатів не отримаєш, тому представники знака не знають жалю до себе — він може зашкодити їм досягти бажаного, а це для них неприпустимо.

Овен

Овни так стрімко йдуть до поставленої ними мети, що на роздуми щодо того, що і як вони роблять, включно з жалощами до себе, у них просто не залишається часу. Домігшись свого, вони спочатку думають, що все могло б бути інакше, і наступного разу вони будуть ощадливішими до власних ресурсів, але, «взявши» новий слід, забувають про все.

Рак

Раки, для яких «сім’я» — головне слово в їхньому житті, все життя присвячують рідним і близьким, водночас для самих себе місця в цій ієрархії просто не залишається. Так, знаючи, що завтра в дитини в садочку ранок, вони можуть усю ніч провести за швейною машинкою, створюючи костюм сніжинки або зайчика, а на ранок, незважаючи на втому, зайнятися звичними справами.

