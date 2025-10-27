ТСН у соціальних мережах

Астрологія
Астрологиня назвала знаки зодіаку, які ніколи не стануть сваритися першими

Прожити життя без сварок поки ще нікому не вдавалося, та й, мабуть, не вдасться.

Міла Корольова
Ми часто з’ясовуємо з кимось стосунки, незалежно від того, чи є у нас для цього вагомий привід, але щоразу хтось починає конфлікт, а хтось вступає в нього, так би мовити, мимоволі. Астрологиня Людмила Булгакова назвала знаки зодіаку, які ніколи не сваряться першими.

Телець

Тельці — один із найбільш миролюбних знаків, але їхня добродушність пояснюється найнесподіванішим чином: їм просто… ліньки з’ясовувати стосунки, навіть якщо для цього є поважні причини. Утім, їм треба подякувати за свою бездіяльність за те, що вона не дає їм зайвий раз нервувати.

Терези

Терези як найдипломатичніший знак зодіакального кола не люблять встрявати в конфлікти, оскільки вони видаються їм виснажливим і нерозсудливим заняттям, що не дає змоги розв’язати проблему, яка є між ними та їхніми опонентами, а навпаки, дедалі далі й далі заганяє її всередину.

Риби

Риби дуже сприйнятливі до різного роду негативної енергетики, яка емоційно вимотує їх і, як наслідок, позбавляє життєлюбства, оптимізму і сили духу, яких у них і так небагато. Не дивно, що вони ніколи ні на кого не нападають першими, навіть якщо їхній опонент на це всерйоз заслуговує.

