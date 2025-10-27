- Дата публікації
-
Астрологія
- Астрологія
- Кількість переглядів
- 481
- Час на прочитання
- 1 хв
Астрологиня назвала знаки зодіаку, які ніколи не стануть сваритися першими
Прожити життя без сварок поки ще нікому не вдавалося, та й, мабуть, не вдасться.
Ми часто з’ясовуємо з кимось стосунки, незалежно від того, чи є у нас для цього вагомий привід, але щоразу хтось починає конфлікт, а хтось вступає в нього, так би мовити, мимоволі. Астрологиня Людмила Булгакова назвала знаки зодіаку, які ніколи не сваряться першими.
Телець
Тельці — один із найбільш миролюбних знаків, але їхня добродушність пояснюється найнесподіванішим чином: їм просто… ліньки з’ясовувати стосунки, навіть якщо для цього є поважні причини. Утім, їм треба подякувати за свою бездіяльність за те, що вона не дає їм зайвий раз нервувати.
Терези
Терези як найдипломатичніший знак зодіакального кола не люблять встрявати в конфлікти, оскільки вони видаються їм виснажливим і нерозсудливим заняттям, що не дає змоги розв’язати проблему, яка є між ними та їхніми опонентами, а навпаки, дедалі далі й далі заганяє її всередину.
Риби
Риби дуже сприйнятливі до різного роду негативної енергетики, яка емоційно вимотує їх і, як наслідок, позбавляє життєлюбства, оптимізму і сили духу, яких у них і так небагато. Не дивно, що вони ніколи ні на кого не нападають першими, навіть якщо їхній опонент на це всерйоз заслуговує.