Астрологиня назвала знаки зодіаку, які ніколи не стануть вегетаріанцями

Від м'ясних, так само як і інших продуктів тваринного походження, відмовляється дедалі більше і більше людей.

Автор публікації
Фото автора: Міла Корольова Міла Корольова
Гороскоп

Гороскоп / © Credits

Але є й ті, хто за жодних умов не стане цього робити, і в них є на те свої — цілком поважні — причини. Астрологиня Людмила Булгакова назвала знаки зодіаку, представники яких ніколи не стануть вегетаріанцями.

Телець

Тельці, які здебільшого вважають вегетаріанство дурницею і примхою, у суперечці з тими, хто знайшов у собі сили відмовитися від м’яса, зазвичай посилаються на твердження про те, що тварини дані людям для їжі, а отже їсти їх не тільки можна, а й потрібно.

Лев

Леви — зодіакальні хижаки, що випливає вже із самої назви їхнього тотема. Вони їдять м’ясо тому, що просто не можуть інакше — можна сказати, що потяг до цих продуктів закладений у них на генетичному рівні. Про те, що заради їхнього стейка постраждала тварина, вони просто не думають.

Діва

Діви, які за будь-яких життєвих обставин керуються міркуваннями практичності та вигоди, не можуть відмовитися від м’яса через його корисність для організму — на їхню думку, в жодному іншому продукті не знайти стільки білка і необхідних для здоров’я амінокислот.

