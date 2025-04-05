Астрологиня назвала знаки зодіаку, які ніколи не визнають, що не мали рацію

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Зміст Діва Телець Близнята

Головне — зрозуміти, в чому саме полягала помилка, і визнати її, але на це здатні далеко не всі — декому з нас не до снаги це зробити, вони впиратимуться навіть тоді, коли їх, грубо кажучи, припруть до стінки. Астрологиня Людмила Булгакова назвала знаки зодіаку, які ніколи не визнають, що не мали рацію.

Діва

Діви, будучи одним із найлогічніших знаків зодіаку, водночас часто мають абсолютно нелогічну поведінку. Так, вони можуть вплутатися в будь-яку суперечку, вважаючи себе експертами рівня «бог», а коли співрозмовники доведуть, що їхня думка помилкова, запевнятимуть, що ніколи такого не говорили.

Телець

Тельці вперті, і злопам'ятні, тому, якщо їм здасться, що співрозмовник недостатньо високо їх цінує, або, не дай боже, чимось їх зачепив, вони, незважаючи на явну неправоту, як мінімум, ніколи цього не визнають, а як максимум припинять спілкуватися, хоч і самі від цього страждатимуть.

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Близнята

Близнята ніколи точно не знають, коли вони мають рацію, а коли ні: сьогодні істиною в останній інстанції їм здається одне, а вже завтра зовсім інше. Ну, а оскільки розібратися в цьому поєднанні можливим не випадає, вони винними — так, про всяк випадок — себе не визнають.

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