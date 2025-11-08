ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Астрологія
Кількість переглядів
263
Час на прочитання
2 хв

Астрологиня назвала знаки зодіаку, які ніколи не живуть минулим

Минуле є у всіх, але в житті кожного з нас воно відіграє своє — визначене тільки для цієї людини — місце.

Автор публікації
Фото автора: Міла Корольова Міла Корольова
Гороскоп

Гороскоп / © Credits

Одні вважають за краще жити тільки колишніми подіями, оскільки там їм було краще — небо блакитніше, а трава зеленіша, інші повертаються до колишніх подій час від часу, але є й ті, хто не згадують про них узагалі, надаючи перевагу сьогоденню та майбутньому. Астрологиня Людмила Булгакова назвала знаки зодіаку, які ніколи не живуть минулим.

Овен

Овни надто стрімкі й націлені на майбутнє, щоб озиратися на минуле — у представників знака немає для цього ані часу, ані бажання. Звісно, вони дуже швидко охолоджуються до справи, якою займаються, але це не означає, що вони повертаються в попередні часи — навпаки, вони одразу ж знаходять нове — ще більш наближене до майбутнього — заняття.

Стрілець

Стрільці згадують про минуле тільки тоді, коли їм потрібно похизуватися колишніми «подвигами» в професії або особистому житті. В іншому ж вони все життя — аж до його фінального етапу — впевнені, що в них усе ще попереду, і переконати їх у зворотному не може ніхто — ні люди, до чиєї думки вони завжди дослухаються, ні саме життя.

Козоріг

Козороги люблять не лише працювати, а й планувати свою роботу, а з подіями та справами минулих років, навіть якщо вони були дуже успішними та результативними, цього точно не вдасться. Ну хіба що провести роботу над помилками, що дасть змогу уникнути їх у майбутньому, втім представники знака і так постійно вчаться на власних хибах.

Читайте також:

Дата публікації
Кількість переглядів
263
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie