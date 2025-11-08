- Дата публікації
Астрологиня назвала знаки зодіаку, які ніколи не живуть минулим
Минуле є у всіх, але в житті кожного з нас воно відіграє своє — визначене тільки для цієї людини — місце.
Одні вважають за краще жити тільки колишніми подіями, оскільки там їм було краще — небо блакитніше, а трава зеленіша, інші повертаються до колишніх подій час від часу, але є й ті, хто не згадують про них узагалі, надаючи перевагу сьогоденню та майбутньому. Астрологиня Людмила Булгакова назвала знаки зодіаку, які ніколи не живуть минулим.
Овен
Овни надто стрімкі й націлені на майбутнє, щоб озиратися на минуле — у представників знака немає для цього ані часу, ані бажання. Звісно, вони дуже швидко охолоджуються до справи, якою займаються, але це не означає, що вони повертаються в попередні часи — навпаки, вони одразу ж знаходять нове — ще більш наближене до майбутнього — заняття.
Стрілець
Стрільці згадують про минуле тільки тоді, коли їм потрібно похизуватися колишніми «подвигами» в професії або особистому житті. В іншому ж вони все життя — аж до його фінального етапу — впевнені, що в них усе ще попереду, і переконати їх у зворотному не може ніхто — ні люди, до чиєї думки вони завжди дослухаються, ні саме життя.
Козоріг
Козороги люблять не лише працювати, а й планувати свою роботу, а з подіями та справами минулих років, навіть якщо вони були дуже успішними та результативними, цього точно не вдасться. Ну хіба що провести роботу над помилками, що дасть змогу уникнути їх у майбутньому, втім представники знака і так постійно вчаться на власних хибах.
