Астрологиня назвала знаки зодіаку, які ніколи нікому не заздрять

Гороскоп / © Credits

Реклама

Проте є й ті, кому це почуття — з різних причин — абсолютно незнайоме.

Астрологиня Людмила Булгакова назвала знаки зодіаку, які ніколи нікому не заздрять.

Лев

Левам — хоч вони й не завжди це усвідомлюють — заздрити будь-кому заважає властиве їм підвищене почуття власної гідності. Представники цього — королівського — знака твердо переконані, що заздрити мають тільки їм, і, як правило, для цього в них є всі підстави.

Реклама

Водолій

У Водоліїв на заздрість банально бракує часу — вони надто зайняті втіленням у життя своїх численних — геніальних — ідей, щоб відволікатися на негативні емоції, які, як правило, вибивають їх із важливої для них творчої колії, що, на їхню думку, неприпустимо.

Стрілець

Стрільці надто самовдоволені, щоб думати, що в когось щось може бути кращим, ніж у них. Якщо ж таке все-таки є, вони не вважають за можливе витрачати час і сили на переживання, коли можна й самим досягти таких самих результатів, що вони успішно й роблять.

Читайте також: