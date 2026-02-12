- Дата публікації
Астрологиня назвала знаки зодіаку, які ніколи нікому не заздрять
Від заздрості, як не крути, в нашому житті нікуди не подінешся — до неї, хоч і різною мірою, схильні всі без винятку.
Проте є й ті, кому це почуття — з різних причин — абсолютно незнайоме.
Астрологиня Людмила Булгакова назвала знаки зодіаку, які ніколи нікому не заздрять.
Лев
Левам — хоч вони й не завжди це усвідомлюють — заздрити будь-кому заважає властиве їм підвищене почуття власної гідності. Представники цього — королівського — знака твердо переконані, що заздрити мають тільки їм, і, як правило, для цього в них є всі підстави.
Водолій
У Водоліїв на заздрість банально бракує часу — вони надто зайняті втіленням у життя своїх численних — геніальних — ідей, щоб відволікатися на негативні емоції, які, як правило, вибивають їх із важливої для них творчої колії, що, на їхню думку, неприпустимо.
Стрілець
Стрільці надто самовдоволені, щоб думати, що в когось щось може бути кращим, ніж у них. Якщо ж таке все-таки є, вони не вважають за можливе витрачати час і сили на переживання, коли можна й самим досягти таких самих результатів, що вони успішно й роблять.
