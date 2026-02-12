ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Астрологія
Кількість переглядів
816
Час на прочитання
1 хв

Астрологиня назвала знаки зодіаку, які ніколи нікому не заздрять

Від заздрості, як не крути, в нашому житті нікуди не подінешся — до неї, хоч і різною мірою, схильні всі без винятку.

Автор публікації
Фото автора: Міла Корольова Міла Корольова
Гороскоп

Гороскоп / © Credits

Проте є й ті, кому це почуття — з різних причин — абсолютно незнайоме.

Астрологиня Людмила Булгакова назвала знаки зодіаку, які ніколи нікому не заздрять.

Лев

Левам — хоч вони й не завжди це усвідомлюють — заздрити будь-кому заважає властиве їм підвищене почуття власної гідності. Представники цього — королівського — знака твердо переконані, що заздрити мають тільки їм, і, як правило, для цього в них є всі підстави.

Водолій

У Водоліїв на заздрість банально бракує часу — вони надто зайняті втіленням у життя своїх численних — геніальних — ідей, щоб відволікатися на негативні емоції, які, як правило, вибивають їх із важливої для них творчої колії, що, на їхню думку, неприпустимо.

Стрілець

Стрільці надто самовдоволені, щоб думати, що в когось щось може бути кращим, ніж у них. Якщо ж таке все-таки є, вони не вважають за можливе витрачати час і сили на переживання, коли можна й самим досягти таких самих результатів, що вони успішно й роблять.

Читайте також:

Дата публікації
Кількість переглядів
816
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie