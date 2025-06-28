Астрологиня назвала знаки зодіаку, які нізащо не куплять вживані речі

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Зміст Діва Козоріг Близнята

Старе йде в переробку, після чого з нього роблять щось нове, полегшуючи тим самим «дихання» планеті. Ще один напрям цього руху — відвідування секондхендів, у яких роблять закупи навіть дуже заможні люди. Але чи всім підходить така турбота про довкілля? Астрологиня Людмила Булгакова назвала знаки зодіаку, які нізащо не куплять старі речі.

Діва

Діви надто гидливі для того, щоб навіть після відповідної обробки одягати одяг, який хтось носив до них. Вони краще заощадять і куплять новий, що стосується екології, то її стан мало хвилює представників знаку: вони живуть за принципом «після нас — хоч потоп».

Козоріг

Козороги буквально розриваються між двома крайнощами — пристрастю до економії, в яку цілком вписується купівля уживаних, а, отже, дешевших речей, і турботою про своє здоров'я, якому вони можуть зашкодити — мало хто їх носив і чим ця людина була хвора.

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Близнята

Близнята, одержимі пристрастю купівлі, не часто відвідують секондхенди, але й зовсім від них не відмовляються. Щоправда, вони вважають за краще купувати там нові речі з незрізаними бирками та етикетками, а поношені залишають іншим покупцям.

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