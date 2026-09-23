Астрологиня назвала знаки зодіаку, які нізащо не підлаштуються під свого партнера

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Хтось легко відмовляється від своїх позицій заради мирного співіснування, а хтось вперто — так, що його не можна зрушити ні на сантиметр — у будь-якій ситуації наполягає на своєму, навіть якщо підсвідомо відчуває, що не має рацію.

Астрологиня Людмила Булгакова назвала знаки зодіаку, які нізащо не підлаштуються під свого партнера.

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Телець

Тельці як найупертіші представники зодіакального кола не поступаються своїми позиціями через власні лінощі. Їм просто не хочеться зайвих рухів, які в такому разі неминуче довелося б робити, ось вони й наполягають на своєму, як скеля, хоча навіть незначна поступка могла б значно поліпшити ситуацію.

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Скорпіон

Для Скорпіонів небажання підлаштовуватися під когось — зокрема, під найближчих людей — це питання принципу. Необхідність підкорятися комусь вони вважають посяганням на свою особисту свободу, а цього представники цього знака ніяк не можуть допустити, тому наполягають на своєму, не поступаючись нікому навіть у дрібницях.

Діва

Діви відмовляються підлаштовуватися під когось, оскільки вважають це кричущою несправедливістю. Вони переконані, що краще за інших знають, як правильно поводитися в тій чи тій — професійній чи життєвій — ситуації, а отже, підлаштовуватися повинні не вони, а винятково під них — так, на їхню думку, буде єдино правильно.

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