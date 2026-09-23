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- Астрологія
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Астрологиня назвала знаки зодіаку, які нізащо не підлаштуються під свого партнера
Усі ми — завдяки нашим рисам характеру та переконанням — по-різному будуємо стосунки з близькими людьми.
Хтось легко відмовляється від своїх позицій заради мирного співіснування, а хтось вперто — так, що його не можна зрушити ні на сантиметр — у будь-якій ситуації наполягає на своєму, навіть якщо підсвідомо відчуває, що не має рацію.
Астрологиня Людмила Булгакова назвала знаки зодіаку, які нізащо не підлаштуються під свого партнера.
Телець
Тельці як найупертіші представники зодіакального кола не поступаються своїми позиціями через власні лінощі. Їм просто не хочеться зайвих рухів, які в такому разі неминуче довелося б робити, ось вони й наполягають на своєму, як скеля, хоча навіть незначна поступка могла б значно поліпшити ситуацію.
Скорпіон
Для Скорпіонів небажання підлаштовуватися під когось — зокрема, під найближчих людей — це питання принципу. Необхідність підкорятися комусь вони вважають посяганням на свою особисту свободу, а цього представники цього знака ніяк не можуть допустити, тому наполягають на своєму, не поступаючись нікому навіть у дрібницях.
Діва
Діви відмовляються підлаштовуватися під когось, оскільки вважають це кричущою несправедливістю. Вони переконані, що краще за інших знають, як правильно поводитися в тій чи тій — професійній чи життєвій — ситуації, а отже, підлаштовуватися повинні не вони, а винятково під них — так, на їхню думку, буде єдино правильно.
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