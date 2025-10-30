Астрологиня назвала знаки зодіаку, які нізащо не стануть шукати пару через сайт знайомств

Гороскоп / © Credits

Але не всім — винятково з суб’єктивних причин — такий спосіб улаштування особистого життя до душі. Астрологиня Людмила Булгакова назвала знаки зодіаку, які нізащо не шукатимуть пару через сайт знайомств.

Стрілець

Стрільці ніколи — або майже ніколи — не звертаються на сайти знайомств у пошуках партнера, оскільки у них і так відбою немає від шанувальників із найсерйознішими — навіть матримоніальними — намірами, тож шукати їх таким складним способом у них просто немає потреби.

Терези

Терези — один із найромантичніших знаків зодіаку, тому реєструватися на онлайн-платформах, а потім годинами «гортати» анкети потенційних близьких людей, їм банально нудно. Представники знака вважають за краще знайомитися в неформальній та піднесеній атмосфері.

Телець

Тельці цінують не лише стабільність, а й безпеку, тож знайомства з людьми, за яких, як це буває в Інтернеті, ніхто не може поручитись, не для них. Вони люблять знайомитися на роботі через родичів і друзів — так немає ризику нарватися на шахраїв.