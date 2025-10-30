ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Астрологія
Кількість переглядів
208
Час на прочитання
1 хв

Астрологиня назвала знаки зодіаку, які нізащо не стануть шукати пару через сайт знайомств

Пошуки своєї долі через сайти знайомств у наш час — річ звична, і багато хто саме так знаходить своє щастя.

Автор публікації
Фото автора: Міла Корольова Міла Корольова
Гороскоп

Гороскоп / © Credits

Але не всім — винятково з суб’єктивних причин — такий спосіб улаштування особистого життя до душі. Астрологиня Людмила Булгакова назвала знаки зодіаку, які нізащо не шукатимуть пару через сайт знайомств.

Стрілець

Стрільці ніколи — або майже ніколи — не звертаються на сайти знайомств у пошуках партнера, оскільки у них і так відбою немає від шанувальників із найсерйознішими — навіть матримоніальними — намірами, тож шукати їх таким складним способом у них просто немає потреби.

Терези

Терези — один із найромантичніших знаків зодіаку, тому реєструватися на онлайн-платформах, а потім годинами «гортати» анкети потенційних близьких людей, їм банально нудно. Представники знака вважають за краще знайомитися в неформальній та піднесеній атмосфері.

Телець

Тельці цінують не лише стабільність, а й безпеку, тож знайомства з людьми, за яких, як це буває в Інтернеті, ніхто не може поручитись, не для них. Вони люблять знайомитися на роботі через родичів і друзів — так немає ризику нарватися на шахраїв.

Дата публікації
Кількість переглядів
208
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie