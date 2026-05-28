Астрологиня назвала знаки зодіаку, які нізащо не стануть стежити за коханою людиною

Про зраду коханої людини — якщо вже, звісно, таке трапляється — ми дізнаємося з найрізноманітніших джерел.

Гороскоп

Гороскоп / © Credits

Комусь про це розповідають «доброзичливці», комусь випадково потрапляє на очі необережне листування, а хтось — за першої підозри — воліє все з’ясовувати самостійно, але такий спосіб отримання доказів невірності підходить не всім.

Астрологиня Людмила Булгакова назвала знаки зодіаку, які нізащо не стануть стежити за коханою людиною.

Лев

Леви занадто горді для того, щоб опуститися до стеження — такий спосіб отримання інформації вони вважають нешляхетним, а тому недозволеним. Якщо ж хтось піднесе їм докази невірності коханої людини, вони не зволікатимуть — просто розірвуть із нею стосунки.

Телець

Тельці жахаються за думки про необхідність різких рухів тіла: навіщо завдавати собі незручностей, щоб унаслідок цього ще й дізнатися щось для себе неприємне? Представники знака вважають за краще залишитися вдома і провести час із задоволенням, а партнер нехай сам вирішує, залишатися йому поруч чи ні.

Водолій

Водолії взагалі індиферентні до доказів зради близької людини, а вже про те, щоб вистежувати її, бажаючи спіймати на гарячому, і не йдеться. На думку представників знака, все повинно йти своєю чергою, а якщо вона збереться піти, то ні докоряти, ні утримувати її вони точно не будуть.

