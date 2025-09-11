Астрологиня назвала знаки зодіаку, які обожнюють акції та розпродажі

Гороскоп / © Credits

Але, як відомо, все добре в міру — якщо постійно думати про економію, легко можна перетворитися на скнару. Астрологиня Людмила Булгакова назвала знаки зодіаку, які обожнюють знижки, акції та розпродажі.

Діва

Діви — найекономніший знак зодіаку, до того ж, ця якість не робить їх скупими — вони просто вміють купувати хороші речі та якісні продукти за вигідною ціною. Вони завжди знають, де зараз акції, а де — розпродажі, які дадуть змогу отримати бажане за невеликі гроші.

Козоріг

Козороги — царі й боги економії, через що їхнє бажання заощадити кожну копійку перевершує всі можливі межі. Доходить до того, що вони не куплять навіть дуже потрібну їм річ, якщо на неї наразі немає знижки, адже в такому разі їм доведеться витратити більше, ніж вони розраховували.

Близнята

Близнята — головні шопоголіки зодіакального кола, вони готові купувати завжди, скрізь і за будь-якої погоди, але розпродажі та акції представники знака обожнюють особливо. Не дивно, адже в цей час вони можуть купити удвічі більше, ніж у будь-яку іншу пору, а витратити — удвічі менше.

