Астрологія
Астрологиня назвала знаки зодіаку, які обирають квартиру за гарний краєвид із вікна

Обираючи нове житло, ми керуємося найрізноманітнішими міркуваннями, які у кожного бувають свої.

Гороскоп

Гороскоп від астрологині / © Credits

Для когось важливе розташування щодо станцій метро та іншого транспорту, для інших — тиха вулиця, для ще когось — доступний і комфортний поверх. Але є й ті, хто готовий миритися з безліччю незручностей заради мальовничої панорами. Астрологиня Людмила Булгакова назвала знаки зодіаку, які обирають квартиру через гарний краєвид із вікна.

Терези

Терези як люди художньо розвинені, які понад усе цінують естетичність інтер’єру свого житла, сприймають віконний блок як раму, яка обрамляє цінну картину. І що гарнішим буде «поміщений» туди краєвид, то краще для представників знака, а все інше для них уже не має значення.

Стрілець

Стрільців із повним правом можна назвати найнепрактичнішими представниками зодіакального кола, адже розглядаючи нове житло, вони, побачивши за вікном гарний краєвид — наприклад, сухий фонтан із підсвічуванням — не цікавляться більше жодними подробицями і поспіхом погоджуються на купівлю, про що згодом шкодують.

Козоріг

Козорогів краєвид за вікном цікавить винятково з практичного погляду. Вони не хочуть бачити дим із заводських труб або «милуватися» смітником на подвір’ї. І естетика тут абсолютно ні до чого: у першому разі вони отримують свіже повітря, у другому — відсутність неприємних запахів і комах.

