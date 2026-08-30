Астрологиня назвала знаки зодіаку, які отримують задоволення від корисної їжі

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Але, хоч у це й важко повірити, є люди, яким подобаються страви, які інші здатні з’їсти лише під наркозом. Астрологиня Людмила Булгакова назвала тих, хто отримує задоволення від корисної їжі.

Близнята

Близнята переконані, що корисна, але водночас несмачна їжа — це ціна за їхні красу, здоров’я та довголіття, тому вони починають вживати такі продукти з необхідності, а потім настільки звикають до них, що отримують задоволення від гречки без соусу або запеченого дієтичного м’яса без солі.

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Діва

Дів, які вживають корисні, але водночас зовсім несмачні продукти, тішить те, що таким чином вони підтримують свій організм у здоровому та боєздатному — як щодо роботи, так і щодо особистого життя — стані, що дозволяє їм досягати будь-яких результатів, про які вони мріють і до яких прагнуть.

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Скорпіон

Скорпіони завжди в курсі всіх трендів, до якої б сфери життя вони не належали, і харчування в цьому сенсі — не виняток. Зараз, коли в моді — і цілком справедливо — перебуває усвідомлене ставлення до життя — і до харчування — вони дуже вибагливо ставляться до їжі, й отримують від неї не тільки користь, а й задоволення.

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