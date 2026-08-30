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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Астрологія
Кількість переглядів
82
Час на прочитання
2 хв

Астрологиня назвала знаки зодіаку, які отримують задоволення від корисної їжі

Як відомо, усе корисне — м’яко кажучи, несмачне, а все смачне — у більшості випадків шкідливе для організму.

Автор публікації
Фото автора: Міла Корольова Міла Корольова
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Гороскоп

Гороскоп / © Credits

Але, хоч у це й важко повірити, є люди, яким подобаються страви, які інші здатні з’їсти лише під наркозом. Астрологиня Людмила Булгакова назвала тих, хто отримує задоволення від корисної їжі.

Близнята

Близнята переконані, що корисна, але водночас несмачна їжа — це ціна за їхні красу, здоров’я та довголіття, тому вони починають вживати такі продукти з необхідності, а потім настільки звикають до них, що отримують задоволення від гречки без соусу або запеченого дієтичного м’яса без солі.

Діва

Дів, які вживають корисні, але водночас зовсім несмачні продукти, тішить те, що таким чином вони підтримують свій організм у здоровому та боєздатному — як щодо роботи, так і щодо особистого життя — стані, що дозволяє їм досягати будь-яких результатів, про які вони мріють і до яких прагнуть.

Скорпіон

Скорпіони завжди в курсі всіх трендів, до якої б сфери життя вони не належали, і харчування в цьому сенсі — не виняток. Зараз, коли в моді — і цілком справедливо — перебуває усвідомлене ставлення до життя — і до харчування — вони дуже вибагливо ставляться до їжі, й отримують від неї не тільки користь, а й задоволення.

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