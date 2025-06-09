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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Астрологія
Кількість переглядів
651
Час на прочитання
1 хв

Астрологиня назвала знаки зодіаку, які після сварки ніколи не телефонують першими

Конфлікти трапляються у будь-яких стосунках — прожити життя, не посварившись із коханою людиною, практично неможливо.

Автор публікації
Фото автора: Міла Корольова Міла Корольова
Гороскоп

Гороскоп / © Credits

Але далеко не всі вміють виходити з таких суперечностей легко і без втрат — вони чіпляються за образу, яку нібито їм завдали, до останнього, відмовляючись робити перший крок до примирення. Астрологиня Людмила Булгакова назвала знаки зодіаку, які після сварки ніколи не телефонують першими.

Телець

Тельці часто стають жертвами власної впертості, з якою вони самі не можуть впоратися. Посварившись з коханою людиною, вони і раді б зробити крок назустріч їй, але їм здається, що в такому разі вони програють, а для них дуже важливо відчувати себе переможцями у всьому.

Козоріг

Козороги нізащо не зроблять перший крок назустріч коханій людині, їм здається, що від такого кроку страждає їхня гордість, яка насправді є гордовитістю. Посварившись із представником цього знака, треба миритися першим — сам він точно не зателефонує.

Риби

Риби, на відміну від інших знаків, не мають ні впертості, ні гордоти, але водночас ніколи не стануть миритися першими, хоча і самі не завжди можуть пояснити причини своєї поведінки. До неї їх веде їхня внутрішня суть: представники знака підсвідомо прагнуть руйнування стосунків.

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Дата публікації
Кількість переглядів
651
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