Астрологиня назвала знаки зодіаку, які полюбляють активний відпочинок

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І у першого, і у другого є свої шанувальники, і вони всіма силами відстоюють свої уподобання.

Астрологиня Людмила Булгакова назвала знаки зодіаку, які полюбляють активний відпочинок.

Овен

Овни віддають перевагу активності в усьому, і відпочинок у цьому сенсі — не виняток. Вони просто не можуть всидіти на одному місці, навіть якщо йдеться про комфортний і розкішний простір — чи то приміщення, патіо, пляжі чи майданчик біля басейну: їм потрібно рухатися — саме від цього вони отримують справжнє задоволення.

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Стрілець

Стрільці — найнепосидючіші представники зодіакального кола: вони категорично не розуміють, як можна провести всю свою відпустку на пляжі, коли навколо стільки визначних пам’яток: музеїв, палаців, природних заповідників та історичних руїн. Вони не втомлюються від їх відвідування — навпаки, після кожної екскурсії почуваються по-справжньому відпочилими.

Близнята

Близнята — як представники стихії повітря — легкі на підйом, тому пасивний спосіб життя у стилі «все включено» робить їх млявими — як у переносному, так і в прямому сенсі, що викликає у них невдоволення собою. Вони прагнуть якомога більше рухатися, наприклад, бігаючи — як по магазинах, так і на спортивному майданчику.

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