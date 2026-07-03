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Астрологиня назвала знаки зодіаку, які полюбляють активний відпочинок
У розпал літнього сезону як ніколи актуальним постає запитання про те, який вид відпочинку корисніший — активний чи пасивний?
І у першого, і у другого є свої шанувальники, і вони всіма силами відстоюють свої уподобання.
Астрологиня Людмила Булгакова назвала знаки зодіаку, які полюбляють активний відпочинок.
Овен
Овни віддають перевагу активності в усьому, і відпочинок у цьому сенсі — не виняток. Вони просто не можуть всидіти на одному місці, навіть якщо йдеться про комфортний і розкішний простір — чи то приміщення, патіо, пляжі чи майданчик біля басейну: їм потрібно рухатися — саме від цього вони отримують справжнє задоволення.
Стрілець
Стрільці — найнепосидючіші представники зодіакального кола: вони категорично не розуміють, як можна провести всю свою відпустку на пляжі, коли навколо стільки визначних пам’яток: музеїв, палаців, природних заповідників та історичних руїн. Вони не втомлюються від їх відвідування — навпаки, після кожної екскурсії почуваються по-справжньому відпочилими.
Близнята
Близнята — як представники стихії повітря — легкі на підйом, тому пасивний спосіб життя у стилі «все включено» робить їх млявими — як у переносному, так і в прямому сенсі, що викликає у них невдоволення собою. Вони прагнуть якомога більше рухатися, наприклад, бігаючи — як по магазинах, так і на спортивному майданчику.
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