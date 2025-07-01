Астрологиня назвала знаки зодіаку, які полюбляють дощ

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Але є й багато інших причин та приводів для того, щоб любити дощ, і кожен з нас має свої. Астрологиня Людмила Булгакова назвала знаки зодіаку, які люблять дощ.

Рак

Раки люблять дощ за те, що він створює затишну атмосферу в їхньому домі, з якого представники цього знака, якби на те їхня воля, повік би не виходили. Особливо, якщо в ньому тепло, пахне свіжою випічкою і всі любі люди перебувають поруч, а завтра не потрібно йти на роботу.

Водолій

Водолії понад усе цінують натхнення, яке дозволяє їм створювати справжні витвори мистецтва, і серед інших факторів, що дають їм можливості для творчості, дощ займає одне з перших місць. До того ж, під краплі, що барабанять по підвіконню, їм дуже добре працюється.

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Риби

Риби, у яких особисте життя завжди перебуває на першому місці, вважають дощ найромантичнішим природним явищем. До того ж, їм однаково, з яким коханням — взаємним чи нерозділеним — вони мають справу: у першому випадку можна усамітнитися з коханою людиною, у другому — гуляти під дощем в самотності.

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