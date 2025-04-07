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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Астрологія
Кількість переглядів
230
Час на прочитання
1 хв

Астрологиня назвала знаки зодіаку, які порозуміються навіть з акваріумними рибками

Товариськість — одна з найважливіших якостей у взаєминах між людьми, оскільки дозволяє розв’язувати безліч проблем.

Автор публікації
Міла Корольова Міла Корольова
Гороскоп

Прогноз від астрологині / © Credits

До того ж вона безцінна для представників різних професій, головне завдання яких — вибудовувати грамотні комунікації з людьми, тому менеджери з набору персоналу відривають таких претендентів з руками. Астрологиня Людмила Булгакова назвала знаки зодіаку, які можуть порозумітися навіть з акваріумними рибками.

Близнята

Близнята, мабуть, найприязніший знак зодіаку, вони вміють розмовляти — і домовлятися з ким завгодно і про що завгодно, водночас залишаючи у партнера винятково сприятливе враження про себе — їх цінують як легких, приємних і необтяжливих співрозмовників.

Стрілець

Стрільці зобов’язані своїм талантом спілкування щирому й невдаваному інтересу, який вони відчувають до кожного, кого зустрічають. Вони охоче розпитують незнайомців про їхнє життя, дізнаються їхню думку на різні теми, цікавляться смаками — не дивно, що люди з ними відверті.

Водолій

Водолії вміють інтуїтивно знайти тему, яка зацікавить їхнього співрозмовника, і, «підчепивши» його на «гачок», розговорити навіть не найприхильнішого партнера, а властиве їм почуття гумору дозволить і тим, і іншим відчути максимальне задоволення від будь-якої розмови.

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Дата публікації
Кількість переглядів
230
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