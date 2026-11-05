Астрологиня назвала знаки зодіаку, які постійно дивляться на годинник

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Водночас абсолютно неважливо, де він розташований, — у неї на руках чи у смартфоні — головне, що він буквально гіпнотизує їх, нібито хоче наблизити або, навпаки, відсунути важливий момент. Астрологиня Людмила Булгакова назвала знаки зодіаку, які постійно дивляться на годинник.

Діва

Діви прагнуть контролювати своє життя в повному обсязі, і час, яким вони розпоряджаються, не є винятком. Представники цього знака хочуть зрозуміти, чи не перевищили вони ліміт, який виділили на те чи інше заняття, тому постійно дивляться на свій годинник.

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Козоріг

Козороги, як правило, навантажують себе великим обсягом роботи, і час для них — життєво важливий показник: він допомагає їм зрозуміти, чи не відхилилися вони від складеного ними ж графіка і чи можуть працювати спокійно, чи їм потрібно прискоритися, щоб встигнути все вчасно без шкоди для якості.

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Водолій

Водолії — через властиву представникам цього знака неорганізованість — просто не вміють розподіляти час, відведений їм, так, щоб встигати всюди. Не дивно, що вони постійно запізнюються, а щоб мінімізувати це, змушені весь час дивитися на годинник — у надії, що години й хвилини трохи сповільняться.

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