Астрологиня назвала знаки зодіаку, які постійно на когось ображаються

Прожити без образ не можна, але чи варто постійно шукати в словах і вчинках людей із оточення підступ?

Більшість із нас вчиться — а в декого це навіть виходить — пропускати повз вуха чиїсь різкі слова та ігнорувати неприємні вчинки, але далеко не всім це до снаги. Астрологиня Людмила Булгакова назвала знаки зодіаку, які постійно на когось ображаються.

Рак

Раки знаходять привід для образи скрізь, включно з ситуаціями, на які інші просто не звернули б уваги. Секрет їхньої образливості простий: вони повертаються до ситуації, що зачепила їх за живе, знову і знову, тому що, так вже вони влаштовані, що… отримують від своїх страждань задоволення.

Скорпіон

Скорпіони, мабуть, найпідозріливіший знак зодіаку: їм увесь час здається, що всі проти них щось замишляють, через що вони ображаються на тих, хто, на їхній погляд, хоче їм зла. Щоправда, найчастіше виявляється, що вони помилилися, але стосунки вже виявляються зіпсованими.

Терези

Терези мають унікальну здатність зробити «слона» з будь-якої «мухи»: почувши чиїсь слова, які, найімовірніше, і сказані то були не на їхню адресу, вони можуть накрутити — і переконати — себе в чому завгодно, а потім смертельно образитися на те, чого в реальності не існує.

