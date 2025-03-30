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- Астрологія
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Астрологиня назвала знаки зодіаку, які постійно порушують чужі кордони
Безцеремонність — не та якість, яку ми вітаємо в людях, що оточують нас, радше навпаки — вона нас дратує.
Водночас проявляється вона по-різному — як явно, так і закамуфльовано, але найбільше виводить нас із себе здатність без дозволу пхати носа в чужі — зокрема й наші власні — справи. Астрологиня Людмила Булгакова назвала знаки зодіаку, які постійно порушують чужі кордони.
Овни
Овни часто заходять на чужу територію через свою експансивність і підвищену емоційність: представники знака діють настільки стрімко, що на обмірковування правомірності своїх кроків їм просто не вистачаєте часу, тож варто їм за це вибачити.
Тельці
Тельці у своїх вчинках керуються насамперед власною вигодою, тому найчастіше діють відповідно до принципу «мета виправдовує засоби». Якщо для досягнення поставленої перед собою мети їм необхідно вторгнутися у чийсь особистий простір, вони легко це роблять.
Стрільці
Стрільці рідко дотримуються дистанції, яку намагаються виставити перед ними інші люди, ставлячи їм недоречні запитання особистого характеру і вторгаючись таким чином навіть у заборонену зону. Але виправданням для них є той факт, що вони переслідують зазвичай благі цілі — просто хочуть допомогти.
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