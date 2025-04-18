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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Астрологія
Кількість переглядів
589
Час на прочитання
2 хв

Астрологиня назвала знаки зодіаку, які постійно скаржаться на життя

Прожити життя на позитивних емоціях поки що не вдавалося нікому — негатив тією чи тією мірою є присутнім у житті кожного з нас.

Автор публікації
Фото автора: Міла Корольова Міла Корольова
Гороскоп

Гороскоп / © Credits

Але найважливіше в цьому випадку питання — як ми реагуємо на складнощі та проблеми: протистоїмо та виходимо переможцями з будь-якої ситуації чи страждаємо, переживаємо та обтяжуємо своїми обставинами оточення. Астрологиня Людмила Булгакова назвала знаки зодіаку, які постійно скаржаться на життя.

Рак

Раки — головні скиглії зодіакального кола: до якої б ситуації — навіть позитивної — представники не потрапили, вони завжди бачать у ній негатив. Ну а оскільки він вимагає виходу, вони скаржаться постійно і на всіх — від безпосереднього керівництва до членів своєї сім’ї.

Діва

Діви, будучи рідкісними перфекціоністами, зазвичай впевнені, що близькі їм люди — особливо їхні другі половинки — їм, таким у всіх значеннях чудовим, не відповідають. Не дивно, що вони обговорюють їх з іншими людьми, скаржачись на їхню недосконалість.

Скорпіон

Скорпіони, на важкий характер яких скаржаться всі без винятку, насправді вразливі люди, які важко переживають неприємності, від яких вони — як і всі — не застраховані. Позбутися «каменя на душі» вони можуть в один спосіб — поговоривши про це, тобто, поскаржившись.

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Дата публікації
Кількість переглядів
589
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