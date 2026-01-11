Астрологиня назвала знаки зодіаку, які постійно скаржаться на життя

Гороскоп від астрологині / © Credits

Але одна справа — нарікати на нього час від часу, і зовсім інша — виявляти невдоволення постійно, ускладнюючи в такий спосіб життя собі та дратуючи своїм бідканням усіх навколо. Астрологиня Людмила Булгакова назвала знаки зодіаку, які постійно скаржаться на життя.

Рак

Раків вирізняє крайня вразливість і, як наслідок, емоційність. Вони впадають у паніку та істерику з будь-якого приводу, а інколи й без нього, а скарги на життя є їхньою перманентною реакцією на будь-які складнощі — навіть ті, які представники інших знаків вважали б дрібницями, що не мають жодного значення.

Лев

Леви — це великі діти, які, попри притаманну їм зовнішню самовпевненість і навіть зарозумілість, не дуже добре орієнтуються у складних життєвих ситуаціях. Зіткнувшись із тим, що їм абсолютно незрозуміло, вони — всерйоз і надовго — ображаються і, як наслідок, скаржаться на несправедливість світу.

Водолій

Водолії пов’язують своє життя з «народженням» і втіленням у життя ідей — переважно творчого характеру, — які постійно спадають їм на думку. Тож не дивно, що в побутовому плані вони часто бувають безпорадними, а це викликає у них невдоволення і примушує безупинно скаржитися на життя.

